韩联参议长候选人：战时作战指挥权移交须充分准备 关注中国高超音速导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部议长候选人、空军大将陈永承4日表示，战时作战指挥权移交是必要的，但必须考虑时机、过程等多项条件，并在韩美完成紧密筹备之后进行。陈永承在前往听证会筹备办公室的途中，被问及如何看待国政企划委员会建议将李在明政府任期内完成战时作战指挥权移交定为施政目标，对此，他作出了上述回答。陈永承表示，战时作战指挥权的移交工作目前正在正常推进中，韩美双方正为满足转移所需的多项条件而努力。陈永承为空军士官学校第39期入校生，历任战略司令官、联参战略企划本部长等军中要职，是公认的联合作战和战力领域专家。当被问及将如何推进李在明提出的分阶段恢复《9·19南北军事协议》时，陈永承表示，缓解南北间紧张局势、构建互信关系是必要的，在此过程中将注意确保军方的安全准备态势，确保不出现任何漏洞。在被问及是否同意联参默许或协助12·3戒严的指责时，陈永承表示，紧急戒严是不应发生的事。军队以遵守指挥体系明确下达的命令为基本原则接受教育和训练，从这一点来讲，联参在紧急戒严中执行了应做的流程。对于平壤无人机争议，陈永承表示，当敌人对韩方进行威胁或对韩国国民加以危害时，联参必须予以强有力的应对。且应对方法必须遵守合法的程序和规定。当被问及如何评价中国抗战胜利阅兵式上公开的武器系统时，陈永承表示，虽然阅兵式公开了新型洲际弹道导弹，但更重要的是可威胁韩半岛的多弹头高超音速滑行弹道导弹，有必要予以密切关注。陈永承似指东风-17导弹。东风-17是高超音速滑行中短程导弹，可躲避萨德等拦截系统。陈永承指出，与1959年金日成站在天安门城楼上的场景相比，现任领导人金正恩所在的位置不同，说明北韩在国际社会中的地位较66年前有所提升。