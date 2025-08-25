韩27家军工企业参加波兰国防展

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：东欧最大规模军工展览会“2025国际国防工业展览会（MSPO 2025）”当地时间2日在波兰凯尔采开幕。本届展览会为期四天，来自31个国家的400多家军工企业参展。韩国的27家参展企业将以与波兰的战略伙伴关系为基础，谋求开拓欧洲市场。展览会首日，韩国武器系统和军工企业展台备受关注。现代乐铁的K2坦克被陈列在与波兰国防部展柜所处的会场入口最近的位置。韩国每年参加该展会，今年10家中小企业在政府的扶持下组建了韩国展馆。开幕当天备受瞩目的是印有波兰公司标志的导弹。该导弹由波兰从韩国进口、被搭载到投入实战部署的韩国“天舞”多管火箭炮上。韩国与波兰创办了合资公司，并签署了在当地生产该导弹的合同。韩华海洋展出的KSS-III Batch-II是全球首款配备锂离子电池和非空气依赖推进系统（AIP）的潜艇，其潜航能力仅次于核潜艇。韩华航空航天公司展示了“天舞”多管火箭炮和K9自行火炮升级版“K9A2”。K9A2拥有全自动装弹系统，连射速度从每分钟6枚提升至9枚以上，操作人员也从5人减少至3人。韩华System推出了L-SAM远程地对空导弹系统和小型合成孔径雷达（SAR）。现代乐铁发布了波兰型K2坦克。该公司此前与波兰签署了价值约9万亿韩元的K2坦克第二轮执行合同。现代威亚展示了105毫米自行火炮，其最大射程达18公里，可搭载于小型战术车辆。随着对波兰出口的持续扩大，韩国近5年来成为第二大对北约军工出口国，仅次于美国。