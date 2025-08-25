中国和北韩时隔6年举行首脑会谈 强调两国友好不变

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩当地时间4日晚与中国国家主席习近平举行首脑会谈。据中国官方媒体新华社报道，金正恩和习近平当天下午在北京人民大会堂举行首脑会谈。双方强调，两国始终保持睦邻友好关系。习近平指出，中国党（共产党）和政府高度重视中国和朝鲜的传统友好，愿维护好、巩固好、发展好中朝关系。无论国际形势如何变化，这一立场都不会改变。金正恩对此回应称，无论国际形势如何变化，我国和中国之间的友好感情不会改变，不断深化和发展两国关系是我们的坚定意愿。这次金正恩与习近平时隔约六年再次会面，双方一致认为，两国是命运共同体，应该共同维护双方的共同利益。金正恩高度评价中方在朝鲜半岛问题上的公正立场，并称愿在联合国等多边平台继续加强协调，维护好双方的共同和根本利益。习近平对此表示， 中朝是命运与共、守望相助的好邻居、好朋友、好同志。 在朝鲜半岛问题上，中方始终秉持客观公正立场，愿继续同朝鲜加强协调，尽力维护朝鲜半岛的和平稳定。习近平强调，面对前所未有的全球性挑战，自己先后提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，得到朝鲜方面的积极支持和响应。中朝两国要在国际和地区事务中加强战略协作，维护共同利益。