普京向金正恩致贺电 强调俄北伙伴关系有助于维护韩半岛安全

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：俄罗斯总统普京与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈后仅过一天，又致贺电，彰显了俄北的亲密关系。据朝中社5日报道，普京总统在北韩政权成立77周年纪念日（9·9节）即将来临之际，向金正恩致贺电。普京在贺电中，将金正恩称为“亲爱的朋友、尊敬的金正恩同志”。普京表示，值此朝鲜民主主义人民共和国成立纪念日之际，谨致以最热烈的祝贺。普京指出，77年前，苏联最早承认了新朝鲜，从那时起，莫斯科和平壤之间的关系光荣地经受住了岁月的考验 。普京还提到，北韩的战斗部队英勇参战，为从侵略者手中解放库尔斯克州作出了贡献。这成为了俄北友谊和相互支持的重要象征。普京还强调，他坚信俄北两国将共同努力，不断巩固两国之间的“全面战略伙伴关系”。这完全符合两国人民的利益，也有助于维护韩半岛乃至整个东北亚地区的安全与稳定。金正恩与普京以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式为契机，在北京会面，并于3日举行了双边会谈。虽然除开场发言之外，其他会谈内容未被公开，但有观点认为，双方可能讨论了北韩向库尔斯克州派遣部队的回报、支持库尔斯克州战后重建的人力派遣问题、北韩在乌克兰特别军事行动中的进一步支援方案，以及俄乌战争结束后的合作前景等。