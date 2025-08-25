禹元植：习近平访韩将成为两国实质性合作的重要契机

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国会议长室5日表示， 韩国国会议长禹元植4日与中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥举行会晤。禹元植称， 若中国国家主席习近平以亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议为契机访问韩国，将成为推动两国实质性合作发展的重要转折点。禹元植于2日访问北京，出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。4日，他与负责经济、科学技术及未来产业相关业务的中国国务院副总理丁薛祥在钓鱼台举行会晤并共进晚餐。禹元植在会中强调，在不断变化的国际环境中，韩中两国应共同推动互惠互利的经济合作关系不断发展。禹元植表示，为扩大韩中两国企业间的相互投资，有必要在自由贸易协定（FTA）后续谈判中取得实质性成果，并提议双方在关键矿产稳定供应等领域加强合作，共同应对供应链危机。此外，禹元植还指出，双方有必要挖掘生物、机器人、人工智能（AI）、可再生能源等新领域的合作潜力，并在应对气候变化方面加强合作。同时，他还强调，应努力为在华韩国企业营造可预期的营商环境，并逐步扩大两国之间的文化交流。丁薛祥对此回应称，应加快自由贸易协定第二阶段谈判，力争尽早达成协议，并表示完全认同不仅要加强文化交流，还应通过地方和青年交流等多种方式夯实两国关系基础的观点。