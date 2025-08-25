日本防卫大臣时隔10年访韩 借首尔安全对话之机举行韩日防长会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国防部每年例行举办的多边安全会议“首尔安全对话”（SDD）将于8日至10日在首尔小公洞乐天酒店举行。首尔安全对话今年迎来第14届，来自68个国家和国际组织的1000多名安保相关人士将出席活动。包括日本防卫大臣中谷元在内的五个国家的国防部长、八个国家的国防部副部长，以及北约（NATO）军事委员会主席等高层人士也将出席。这是日本防卫大臣自2015年以来时隔10年再次访问韩国。中谷元将借出席首尔安全对话之机与韩国国防部长官安圭佰举行会谈。安圭佰将与中谷元等5个国家的部长级官员举行双边会谈，并将与北约军事委员会主席朱塞佩·卡沃·德拉戈内举行双边会谈。今年首尔安全对话的主题是“克服地缘政治挑战：通过合作构建和平”。韩国国防部介绍称，对话旨在评估国际社会面临的地缘政治竞争和安全形势，并探讨包括韩半岛在内的国际社会和平与繁荣的合作方案。为期三天的首尔安全对话将由三场全体会议和三场特别会议组成。韩国防长安圭佰将于9日致开幕词，随后将举行三场全体会议，就“缓解地缘政治竞争和恢复战略稳定”、“消除军事紧张局势和构建可持续信任”、“利用人工智能和新技术加强未来安全力量”等议题进行讨论。