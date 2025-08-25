美国对现代-LG电池厂展开非法移民打击行动 约450人被捕

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据了解，美国移民及海关执法局（ICE）和国土安全调查局（HSI）于当地时间4日，在位于佐治亚州萨凡纳市的现代汽车集团-LG能源解决方案合资电池厂（HL-GA电池公司）施工现场展开大规模非法移民打击行动。据《萨凡纳晨报》（SMN）报道，佐治亚州巡逻队相关人士表示，警方当天在布莱恩县现代Metaplant电池厂建设现场协助执行了搜查令。当地媒体WSAV也报道称，执法行动从当天上午开始，动用了数百辆车辆，约有450人被捕。据当地韩国领事业务负责人透露，涉嫌“非法居留”的人员中，包括从韩国赴美出差的30多名员工（包括合作企业员工）以及当地雇佣员工。据悉，在逮捕非法滞留者的过程中，疑似从事不符合居留目的工作的出差者也被逮捕。许多被捕者被带到位于佐治亚州福克斯顿的移民及海关执法局接受进一步审讯。总领事馆一位官员称，负责当地事务的韩国驻亚特兰大总领事馆正在组建一个由韩裔美国律师组成的律师团，并将尽快前往拘留设施。另据报道，韩国外交部就美国政府对韩国企业工厂进行取缔行动表示遗憾，并表示，我国国民的权益不能受到不公正的侵害。外交部发言人李在雄5日召开新闻发布会，表示，在美国执法过程中，我们投资商的经济活动和我国公民的权益不应受到不当侵犯。这位发言人表示，已紧急派遣韩国驻美国大使馆总领事和驻亚特兰大总领馆领事赶赴现场，并指示以当地使领馆为中心成立现场应对小组等，以积极处理相关事宜。