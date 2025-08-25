金正恩与习近平时隔六年举行会谈 强调友好关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员会委员长金正恩4日与中国国家主席习近平时隔六年在北京人民大会堂举行了首脑会谈，这标志着因俄北关系密切而一度疏远的北中关系正在修复。两位领导人高度评价两国友好关系，强调加强沟通与合作的必要性。据中方报道，在当天的会谈中，习近平主席表示，中朝是命运与共、守望相助的好邻居、好朋友、好同志。中国政府高度重视中朝传统友好，愿维护好、巩固好、发展好中朝关系。习近平还强调，无论国际形势如何变化，这一立场都不会改变。金正恩也表示，无论国际局势如何变化，朝中友谊都不会改变，将坚定致力于不断深化和发展两国关系。金正恩还表示，在台湾、西藏、新疆等涉及中国核心利益的问题上支持中方立场，明确表示将参与维护国家主权和领土完整。两位领导人还讨论了深化经济合作的方案。金正恩表示，希望扩大两国交流与合作，取得更多成果。习近平也表示，将一如既往地支持朝鲜推动国家发展的相关努力。但中方发表的会谈结果中并未提及无核化相关内容。此前，中方媒体在金正恩第四次访华时曾提及韩半岛无核化，此次却被排除在外。专家们对此分析认为，这表明北中关系的性质正在发生变化。金正恩的专列于韩国时间晚上11点左右从北京站出发。如果金正恩直接返回北韩，预计5日下午将抵达平壤，从而结束历来时间最长、为期五天的访华行程。金正恩此次时隔六年八个月再次访华。他此前四次访华分别是在2018年3月、5月、6月及2019年1月，当时正值美国唐纳德·特朗普第一任期、南北及美北对话局面持续之际。此外，中方4日晚为金正恩准备了茶点和晚餐等，展现了最高规格礼遇，致力于加强两国关系。备受关注的金正恩之女金主爱是否参与正式活动尚未得到证实。