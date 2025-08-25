韩党政公布政府组织重组方案：废除检察厅、拆分企划财政部

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国李在明政府公布了核心内容为废除检察厅、拆分企划财政部的首份政府组织重组方案。韩国总统室、共同民主党和政府7日在位于首尔市钟路区三清洞的国务总理公馆举行高级别党政磋商会，并在会后的媒体发布会上公布了政府组织重组方案。根据重组方案，政府部门将从现行的“19部、3处、20厅、6委员会”改为“19部、6处、19厅、6委员会”。首先，执政党和政府决定将检察机关的调查与起诉职能分离，分别新设公诉厅和重大犯罪调查厅。负责提起公诉的公诉厅隶属于法务部，重大犯罪调查厅则隶属于行政安全部。两厅将于法案公布日起的一年后正式设立，预计在此之前政府和执政党将继续就检察的补充调查权、新设国家调查委员会等争议问题进行讨论。为制定具体的检察改革方案，执政党和政府计划在国务总理室下设跨部门检察改革推进团，在执政党、政府、总统室的三方磋商下尽快完成制定工作。其次，企划财政部将被拆分为企划预算处和财政经济部。隶属于国务总理室的企划预算处负责预算编制，财政经济部负责经济政策的制定。行政安全部长官尹昊重7日在媒体发布会上介绍，企划预算处将负责预算编制、财政政策和财政管理，同时制定与大规模财政同步的中长期国家发展战略。财政经济部执行经济政策的总体制定及协调、税制、国库、金融、公共机构管理等职能，财政经济部长官将兼任经济副总理。企划预算处处长相当于长官级别，为国务委员。此外，金融委员会下属金融信息分析院等国内金融有关职能将移交给财政经济部，金融委员会的金融监督职能则将重组为金融监督委员会。企划财政部重组案将于明年1月2日正式施行。