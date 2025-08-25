韩国本月29日起对中国团体游客实行临时免签政策

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：本月29日起，3人及以上的中国团体游客将可免签入境韩国，停留期限为15天。韩国法务部、文化体育观光部、外交部、国务调整室7日联合发布了包含上述内容的《中国团体游客临时免签试行计划》。根据计划，本月29日起至明年6月30日，通过韩国政府指定的韩国及海外旅行社报名访韩的中国团体游客，可免签在韩国全境旅游，原则上出入境须搭乘相同班机或船舶。为预防非法滞留问题，韩国旅行社须在游客入境24小时前（乘船入境36小时前）在韩国法务部出入境机构网站（HI KOREA）登记游客名单。法务部出入境机构将对游客名单进行审查，并在游客入境12小时前（乘船入境24小时前）向旅行社通报结果。入境受限或有非法滞留记录的高风险人群将被排除在免签对象之外。韩国政府还加强了对擅自脱团行为的行政制裁力度。若每季度擅自脱团游客比例超过2%，相关旅行社资格将被取消；若旅行社故意或与游客共谋擅自脱团，则资格将立即被取消。因擅自脱团问题受制裁的国内旅行社，两年内将无法再次获取资格。受制裁的代办签证的外国旅行社，两年内将无法代办团体游客签证和普通签证。政府还计划对不合理低价游、强迫购物、防脱团措施等进行监测和培训。法务部和有关部门将于本月8日至19日向旅行社说明有关程序，15日起展开旅行社登记和指定工作，22日起要求旅行社登记游客名单。政府预计此次免签政策将为韩国旅游业和地方经济注入活力，并为增进两国人民之间的理解和友谊起到推动作用。中国自去年11月起面向韩国公民实施免签入境政策。