特朗普：美韩关系良好 将考虑引进电池人才

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，佐治亚州韩企工厂移民执法行动不会令韩美关系恶化。美国移民机构对位于佐治亚州的现代汽车与LG能源解决方案的合资电池工厂展开执法行动，300多名韩国公民被捕。特朗普当地时间7日观看美国网球公开赛男子决赛后从纽约返回，抵达华盛顿附近的安德鲁斯联合基地后接受媒体有关提问时表示，不认为这次事件会造成韩美关系紧张，美国与韩国保持着非常好的关系。特朗普还表示，众所周知，美国与韩国不久前完成了贸易谈判。特朗普指出，若美国缺乏熟悉电池制造的人才，将引进部分韩国人才到美国，训练美国工人掌握电池制造、计算机生产、船舶建造等复杂技能。特朗普强调，将对整体情况进行评估，目前美国在许多产业领域存在人才短缺，必须进行人才交流。培养人才的方法是引进有关领域的熟练专家，让他们在美国居留一段时间，并为美国工人提供指导。美国政府吸引了来自韩国企业的巨额投资，但是就业签证签发数量不足。特朗普的上述言论被解读为有意解决这一问题。特朗普表示，他很清楚韩国方面提出的问题，将予以探讨。这是特朗普第二次对佐治亚州韩企工厂事件表态。本月5日，特朗普在白宫表示，这些人是非法居留者，移民与海关执法局（ICE）是在履行职责。