韩外交部：正与美方就被拘留公民自愿离境问题磋商 包机时间待定

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部就300余名韩国公民在美国移民与海关执法局（ICE）的执法行动中被拘留一事表示，为确保所有被拘留的韩国公民能够自愿离境，正与美方就派遣包机事宜进行磋商，不过具体时间尚未敲定。韩国外交部官员9日与媒体见面时表示，正与美方就细节进行磋商，以确保韩国国民能够乘坐包机尽早安全回国。计划在当地行政程序结束后尽快将韩国国民送回国。该官员还表示，截至目前，已与250多名主动要求的国民进行了领事面谈，没有人存在健康问题或对拘留设施环境提出质疑，也没有人报告设施内存在人权侵犯问题。该官员表示，外交部持续要求移民与海关执法局确保韩国公民不暴露在恶劣环境中、不受到不正当待遇。该官员介绍，此次回国人员将按照美国《移民法》的“自愿离境”规定处理，不愿离境的人员也可留在当地接受移民审判，但韩国政府的目标是将全员送回韩国。该官员表示，目前还需进行离境意愿确认、登机手续办理等行政程序，包机时间尚未敲定，不过将争取尽快处理。此前有消息称被拘留人员最快或于10日乘坐包机返回韩国。另悉，包机将使用民航客机而非空军运输机。政府将在事后向企业及个人追讨离境费用。外交部长官赵显8日下午启程赴美，当地时间9日在华盛顿特区与美方高层沟通，对被拘留人员回国过程中可能发生的意外进行提前管控。目前尚不清楚赵显会否前往佐治亚州。此外，外交部官员表示，为制定对策防止类似事件再次发生，外交部将与产业部、经济团体举办紧急座谈会，了解企业面临的困难、研究符合企业需求的签证体系，随后与美国展开磋商。