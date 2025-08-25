CNN：特朗普为出席APEC庆州会议做准备 探讨美中首脑会谈可能性

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据美国CNN当地时间6日报道，美国总统特朗普正为出席下月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议做准备。CNN援引三名特朗普政府官员的话报道称，特朗普与幕僚着手为出席APEC会议做准备。这些官员表示，特朗普政府认真地探讨了在APEC会议期间与中国国家主席习近平举行双边会谈的可能性，但目前尚未敲定任何具体计划。报道还称，虽然外界关注特朗普会否在访韩期间与习近平以及北韩国务委员长金正恩会面，但由于金正恩出席与否尚不确定，美国政府更关注美中首脑会谈的落实。北韩、中国、俄罗斯首脑在中国抗战胜利纪念阅兵式上同台亮相，对此，特朗普在社交媒体平台“真实社交（Truth Social）”上表达了不满。特朗普会否与金正恩会晤也仍然存疑。CNN指出，《纽约时报》此前报道称，特朗普政府曾于2019年与北韩进行核谈判期间投入特殊部队窃听金正恩，这或将对会晤造成负面影响。特朗普表示对该作战计划毫不知情，北韩尚未对此报道作出回应。此外，预计特朗普将于APEC会议期间大力推动扩大他国对美投资规模。外界关注韩美会否就关税、安全、《原子能协定》修改等问题进行后续磋商。白宫官员表示，正在探讨中的韩国之行将聚焦经济合作，预计贸易、安全、民间核能合作也将在议题之列。韩国政府正推动修改《韩美原子能协定》，以掌握核废料再处理能力。国家安保室室长魏圣洛在韩美首脑会谈后的新闻发布会上表示，两国对原子能合作也进行了有意义的讨论，今后将展开更深入的探讨。