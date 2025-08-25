韩朝野党首就组建民生经济协议机制达成一致

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：朝野两党党首借与总统李在明共进午餐之机，就建立民生经济协议机制达成一致。李在明和共同民主党党首郑清来、国民力量党党首张东赫8日于龙山总统室共进午餐。午餐结束后，共同民主党首席发言人朴洙贤和国民力量党首席发言人朴成训在国会举行记者发布会，公布了上述协议内容。朝野表示，双方一致认为，协议机制必须围绕能够取得实质性成果的主题开展，而不能流于形式。两党将通过工作磋商来决定协议机制的具体组织结构。朴成训强调，协议机制由张东赫率先提出，郑清来和李在明积极响应。朴成训表示，李在明称，执政党席位更多，因此应作出更大让步。如果在野党围绕两党共同竞选承诺进行提议，执政党予以回应并共同实现成果，那么对在野党来说是重大政绩，对执政党而言则是施政成功。朴成训介绍，李在明还在会晤中表示，为了建立和解与共生的政治生态，一旦在野党党首提出要求，将予以积极探讨并进行沟通。朴成训称，午餐会晤后，李在明与张东赫从下午1时20分起举行了约30分钟的闭门会谈，主要议题为修复政治生态。朴成训介绍，对于青年就业对策、上调股票转让税大股东标准、提振地方建筑业等具体民生政策提议，李在明表示将与有关部门磋商并予以积极探讨。