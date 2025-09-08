韩政府就在押公民自愿离境方案与美方展开磋商

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国300余名公民被美国移民机构拘押已进入第5天，韩国政府为询问其离境意愿而进行的面谈结果显示，大部分公民表示同意自愿离境。韩国公民被关押在美国移民与海关执法局（ICE）位于佐治亚州的福克斯顿移民拘留中心。政府已完成与他们的面谈，结果如预期，大部分公民选择了自愿离境。不少意见担忧，若选择自愿离境，将对未来再次入境美国造成负面影响。政府强调，自愿离境是美国现行制度，不会受到“5年内禁止入境”等措施的影响。此外，美方予以积极协助，释放磋商进展顺利。然而美国政府的态度依然强硬。美方表示，大部分在押人员均因无视出境命令而被关押，将很快予以驱逐。美方还警告称，部分在押人员涉及犯罪活动，将为此付出代价。外交部长官赵显为解决韩国公民被关押事件，于8日晚启程赴美。赵显将与美国国务卿鲁比奥会晤，展开收尾谈判工作。政府计划通过“自愿离境”的方式将300余名在押人员全部送回韩国。届时将租用民航包机，费用由用人企业承担。有意见担忧，若选择“自愿离境”，根据在押人员所持签证种类不同，未来再次入境美国可能会受到影响。政府强调，已就该问题与美方进行了协商，并在大框架上达成一致。赵显表示，将向美方明确指出，若当地工厂建设进度因缺乏韩国专业人员而推迟，美方也将蒙受巨大损失。他还强调，为防止类似事件再次发生，将向美方转达企业面临的困难。