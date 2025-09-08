金正恩观摩碳纤维大功率发动机试验

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩进行碳纤维固体燃料发动机地上点火试验，国务委员长金正恩到场观摩。该发动机将用于新型洲际弹道导弹。据朝中社9日报道，北韩导弹总局与化学材料研究院于8日再次进行了利用碳纤维增强塑料的大功率固体燃料发动机地上点火试验。金正恩评价称，研发大功率碳纤维固体燃料发动机是近期国防技术现代化事业中最具战略意义的成果，这预示着在强化核战略武力方面将迎来重大转折。据报道，这是该发动机的第九次地上点火试验，属于研发进程最后阶段的试验。发动机的最大推进力为1971千牛。预计今后北韩将正式展开搭载该发动机的新型洲际弹道导弹的研发工作。本月1日，金正恩在启程赴北京出席中国抗战胜利80周年纪念阅兵式之前，曾视察化学材料研究院，了解碳纤维增强塑料的生产流程以及大功率导弹发动机的生产情况。当时朝中社报道称，该发动机将用于火星-19型系列导弹和新一代火星-20型洲际弹道导弹。北韩上一次进行洲际弹道导弹试射是在去年10月31日试射火星-19型导弹。北韩当时称该导弹为“最终版本”，但不到一年便开始研发性能更先进的火星-20型。朝中社还报道称，授予导弹总局化学材料研究院院长和固体燃料发动机研究所所长国家表彰的政令获得批准。金正恩视察的导弹总局化学材料研究院本月1日首次出现在北韩媒体上。据韩国政府所掌握的信息，该研究院位于咸兴。