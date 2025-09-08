韩菲防长举行会谈 商定继续扩大战略伙伴关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据韩国国防部消息，8日，国防部长官安圭佰与为首尔安全对话（SDD）而到访的菲律宾国防部部长特奥多罗举行双边会谈。双方就地区局势、两国国防和军工合作发展方向进行了交流。安圭佰指出，菲律宾是亚洲国家中最早参加6·25战争的国家，目前也是联合国军成员国，对此表示感谢。两国防长商定在国防领域继续扩大去年建立的战略伙伴关系。两国防长评价称，今年6月两国签署了FA-50第二批合同，出色的韩国企业参与了菲律宾军队现代化建设，为加强菲律宾国防力量作出了贡献。安圭佰强调了韩国武器系统的优越性，并表示希望两国今后进一步扩大军工合作。此外，国防部次官李斗熙当天分别与土耳其、芬兰副防长举行双边会谈，就加强两国国防和军工合作的方案交换意见。李斗熙与土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特（Musa Heybet）在会谈上商定加强两国在军事教育、情报共享、高层交流、技术合作等国防与军工各领域的合作。李斗熙呼吁作为联合国军成员国的土耳其支持韩国政府推动实现韩半岛和平与北韩无核化的政策。李斗熙与芬兰国防部副部长埃萨·普尔基宁（Esa Pulkkinen）在会谈上高度评价了自2017年K9自行火炮出口以来两国不断扩大的军工合作，并商定继续加强合作关系。