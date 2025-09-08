计划搭载被捕韩国公民的包机10日飞往亚特兰大

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：计划搭载在美国现代汽车和LG能源解决方案合资电池工厂建设现场被拘押的韩国公民的包机最早将于10日飞往美国。据悉，大韩航空包机最早将于10日上午从仁川国际机场飞往佐治亚州首府亚特兰大。拥有368个坐席的包机可以同时搭载300多名在押人员。包机将降落在佐治亚州亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场，距离南部福克斯顿的移民与海关执法局的移民拘留中心400多公里。在移民拘留中心被释放的韩国公民中，希望回国者将乘车约4小时30分前往机场，然后转乘包机。据预测，这批人员最早可于韩国时间11日或12日返回韩国，释放程序能否顺利进行成为关键所在。包机往返运费预计为10亿韩元左右，这笔费用将由LG能源解决方案公司承担。为解决美国佐治亚州韩国公民被捕事件， 韩国外交部长官赵显8日晚前往美国。赵显计划会见美国国务卿马尔科·鲁比奥，为解决韩国公民被捕事件进行最后协商。政府计划通过“自愿离境”的方式将300余名在押人员全部送回韩国。针对“自愿离境”影响未来再次入境美国的担忧，政府强调已与美方协商并在大框架上达成一致。赵显表示，将向美方明确指出，若当地工厂建设进度因缺乏韩国专业人员而推迟，美方也将蒙受巨大损失。他还强调，为防止类似事件再次发生，将向美方转达企业面临的困难。