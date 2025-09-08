韩统一部长官郑东泳：北韩似乎积极准备登上国际舞台

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部长郑东泳8日表示，北韩今后的外交动向可以解读为其正在积极准备登上国际舞台。郑东泳当天在国会外交统一委员会全体会议上表示，北韩通常派遣常驻联合国代表部代表出席联大，但据悉此次将派遣外交部副部长（外务省副相）出席本月下旬在美国纽约举行的联大会议。日本共同社最近根据获得的一份演讲者初步名单报道称，北韩将副部长级官员登记为将于本月23日开始的联大一般性辩论的演讲者。北韩曾于2014年至2015年派遣外务相李洙墉、2016年至2018年派遣外务相李勇浩出席联大。但自2019年美北河内会谈破裂后，均由常驻联合国代表金星代为出席。鉴于近期形势，北韩从本国直接派遣高级官员出席联大会议实属罕见。郑东泳就南北关系表示，只有当北韩所谓的安全忧虑得到缓解时，南北对话空间才会打开。目前来看，尽早举行美北首脑会谈是关键。他还指出，如果北韩召开劳动党第九次代表大会，将改善民生、集中发展经济作为下一个五年国家经济发展计划，南北韩就会出现合作空间，但联合国制裁仍是前提。关于制裁问题，郑东泳表示，这完全取决于特朗普总统。如果美北不举行首脑会谈，该问题将难以取得进展。此外，郑东泳就北韩国务委员长金正恩之女金主爱随同出席中国抗战胜利80周年纪念活动一事表示，现在谈论接班问题为时尚早。