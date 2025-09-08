共同民主党党首郑清来：清算内乱为时代精神

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党首郑清来在李在明政府成立后首次进行了定期国会交涉团体代表演说。郑清来9日在国会发表交涉团体代表演说时表示，清算内乱不是政治报复，而是清算破坏宪法势力的时代精神。他强调，这是进步派与保守派应该共同解决的课题。他敦促国民力量党就戒严事件向国民道歉，并与内乱势力断绝关系。他还指出，如果不能与内乱势力绝缘，国民力量党有可能会成为违宪政党解散审判的对象。郑清来表示，查明真相和惩罚责任人员是清算的开始。他提出通过修改三大特检法，恢复宪法秩序，并明确了推进检察机关、司法及媒体三大改革的意志。郑清来强调了司法制度的改革，包括分离检察机关的调查权和起诉权，并扩大最高法院的权力。他表示，媒体改革并不是限制言论自由，而是保护国民免受虚假和造假新闻的侵害，维护新闻工作者的声誉。郑清来表示，改革也有黄金时间，敦促在野党共同参与。为了国家再度飞跃，他承诺共同民主党将在加强传贳欺诈受害者保护法等民生法案、培养尖端产业和文化产业振兴法案等方面予以支持。郑清来提议，作为韩半岛和平解决方案，应推动南北经济合作与民间积极参与，在李在明总统和朝野代表会晤中达成协议的民生经济协议体取得实质性成果至关重要。