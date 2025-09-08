韩国就恢复对伊朗制裁起草安理会决议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：路透社当地时间8日援引外交官发言报道称，联合国安理会轮值主席国韩国为恢复对伊朗制裁拟定了安理会决议草案。这是继上月28日英国、法国、德国三国决定启动针对伊朗的联合国制裁“快速恢复”（Snapback）机制的后续措施。根据伊朗在2015年签署的《联合全面行动计划》（JCPOA，伊朗核协议）所依据的联合国安理会第2231号决议，一旦对伊朗启动“快速恢复”制裁程序，安理会必须在30天内就延长对伊制裁豁免的决议进行表决。如果该决议未获通过，对伊朗的制裁将恢复。决议若要获得通过，必须得到安理会15个成员国中至少9个成员国的同意，且常任理事国美国、俄罗斯、中国、英国和法国均不得行使否决权。不过延长对伊朗制裁豁免期限的决议获得通过的可能性不大。伊朗无法满足重启谈判、履行国际原子能机构（IAEA）义务，以及消除对高浓缩铀储备的担忧这三项要求，预计英国和法国将对决议行使否决权。韩国提交该决议案是基于规定：如果在重启谈判进程的十天内没有其他国家提交决议案，轮值主席国必须提交。目前表决日程尚未确定。伊朗于2015年与美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国签署的《联合全面行动计划》中规定，伊朗必须中断部分核计划，以换取联合国制裁的部分解除。