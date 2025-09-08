韩国“人工智能政策指挥塔”国家AI战略委员会正式成立

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：发挥韩国人工智能(AI)政策指挥塔作用的国家AI战略委员会于8日正式成立。该委员会提出了“韩国AI行动计划”的发展方向，以实现跻身AI三大强国（G3）的目标。国家AI战略委员会由李在明总统担任委员长，委员会成员包括常务副委员长林文荣（音）在内的34名民间委员和13名政府部门长官级官员、2名总统室官员，共50余名成员。8日，在首尔中区首尔广场举行的战略委员会首次会议上，首项议题为韩国AI行动计划的推进方向。该行动计划由12大战略领域组成，包括为AI三大强国腾飞打造AI创新生态系统、实现全国AI基础大转变、为全球AI基本社会作出贡献三大政策主轴。国家AI战略委员会计划于11月之前整理并公布韩国AI行动计划的具体内容，该计划涵盖各部门的具体实施任务。国家AI计算中心计划到2028年和2030年分别确保超过1.5万个和5万个先进图形处理器（GPU）。报告还概述了根据《AI发展及信托基金会设立基本法》（简称《AI基本法》）制定附属法规的方向，该基本法定于明年1月生效。国家AI战略委员会由8个分科委员会组成，韩国科学技术院（KAIST）教授申镇宇（音）、AI研究生院客座教授金在哲（音）担任技术革新及基础设施分科科长。