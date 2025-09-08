韩国开发研究院：消费推动下经济低迷形势有所缓解

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）评价称，在消费带动下，经济低迷有所缓解。KDI在9日发布的《经济动向9月号》中评价称，尽管建筑投资仍不振，但近期韩国经济在消费的推动下出现了低迷缓解的迹象。KDI经济展望室室长郑奎哲（音）解释称，消费券等措施的短期效应产生了影响，使经济略有好转。在市场利率下降和政府的消费扶持政策推动下，经济低迷状态有所缓解。7月份，得益于个人消费税下调，乘用车销售（12.9%）持续强劲增长。不含乘用车的零售额（1.3%）也环比（-1.3%）有所反弹，增幅（2.4%）有所扩大。住宿和餐饮业（1.6%）、艺术、体育、休闲服务业（5.5%）等与消费密切相关的服务业生产也由负转正。8月份消费者心理指数（111.4）仍高于基准指数（100）。KDI预测，随着政府的消费支持政策持续推行，消费改善有望持续。生产方面，建筑业依然低迷，制造业开工率也处于较低水平，但在服务业带动下，生产保持缓慢增长。7月份，受服务业增长和基数效应影响，整体工业生产（1.9%）增幅扩大。服务业生产（2.1%）保持良好的增长势头，批发零售业（5.8%）以及住宿餐饮业（1.6%）的低迷有所缓解。得益于半导体（20.5%）持续强劲增长，以及汽车（6.4%）和电子零部件（5.3%）等行业表现改善，矿工业生产（5.0%）增幅有所扩大。相反，建筑业生产（-14.2%）则长期低迷。出口方面，半导体继续保持良好增长势头，但由于贸易条件恶化，增速有所放缓。8月份出口延续了日均5.8%的缓慢增长势头，与上月持平。从产品项目来看，半导体（32.8%）和汽车（13.6%）表现良好，但其他产品（-3.0%）均有所下滑。