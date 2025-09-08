韩国对美贸易代表团在华盛顿结束首轮工作磋商

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：讨论韩美贸易谈判后续措施的韩国贸易代表团结束与美方在华盛顿的工作磋商，于当地时间9日启程回国。据悉，韩国代表团于美国东部时间7日晚抵达后，8日会见美国商务部、贸易代表办公室相关人士并进行了磋商。此次会晤是继7月30日韩美贸易谈判达成大框架协议、并在8月25日李在明总统与美国总统唐纳德·特朗普举行首脑会谈后，首次举行的工作磋商。据悉，此次磋商深入讨论了将美国最初决定征收的25%对等关税下调至15%的措施，以及如何具体落实韩国承诺的3500亿美元对美投资。但据报道，两国仍然存在分歧。韩国总统室政策室长金容范9日在韩国广播记者俱乐部讨论会上就对美投资进展表示，“问题很多”，“停滞不前”。据悉，美国先行与日本达成贸易协议后也向韩国提出了类似要求，包括选定投资对象的主导权，以及将90%的投资利益归属美国。但韩方认为，难以满足美国提出的所有要求。有分析认为，当天韩国代表团在双方问题未得到解决的情况下回国，意味着工作磋商可能长期化。有观点认为，韩国工作代表团将制定今后的谈判战略，之后将多次赴美继续进行磋商。此次韩国代表团由产业通商资源部贸易投资室长朴正城、美洲通商科科长安洪相（音）、企划财政部国际经济管理官崔志荣等人组成。