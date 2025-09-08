金正恩出席建政纪念活动 强调国家绝对地位不可动摇

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩在建政77周年纪念日（九九节）之际，重申巩固其“拥核国”地位。朝中社10日报道称，金正恩前日在平壤万寿台议事堂举行的“纪念朝鲜民主主义人民共和国成立77周年国旗升旗仪式暨中央誓师大会”上发表了上述讲话。金正恩在讲话中提到了部署至俄罗斯的部队。他表示，值此国庆节之际，向投入海外军事行动中的我军将领、官兵，以及劳动者、人民军和海外同胞团体致以热烈的战斗敬礼。他接着表示，从新朝鲜创建日起开启了77年强国建设事业，如今我们国家已拥有非同寻常的地位，这一切值得无比自豪。虽然金正恩在讲话中没有具体提到核武力，但他所说的“非同寻常的地位”似乎暗示拥核国地位。金正恩表示，现在任何人都不能以任何方式损害我们国家的绝对地位和安全，我们亲手创造的繁荣时代的强大潮流是任何力量都无法逆转的。金正恩这番话被解读为明确表示无意放弃拥核国地位。金正恩还表示，社会主义是独一无二的道路。正是因为我们建立了强大的政治体系和强健的国力，不把祖国的命运交给任何外部选择，才迎来了今天的光荣。金正恩还强调“自力更生”。他表示，社会主义是伟大美丽的朝鲜的象征，是共和国永久存在和无限发展的基石和不竭动力”。