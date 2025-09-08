庆州APEC峰会倒计时50天 主办方紧锣密鼓进行筹备

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：10月31日，第三十二次亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将在韩国庆尚北道庆州市召开，目前已进入倒计时50天。本次峰会将有来自21个成员经济体的4000多名代表、商界、媒体等共计2至3万人来访庆州。为了宣传韩国文化、经济等发展情况，庆尚北道和庆州市正在紧锣密鼓地进行最后的筹备工作。庆州APEC峰会的主题为“我们构筑的可持续明天——连接、创新、繁荣”。作为核心设施的晚宴场地正在庆州博物馆中央庭院内搭建，目前完工率已达85%。 内部设有宴会厅、演出舞台、展示空间、休息室和餐饮设施，建筑设计融入了弧形屋檐、推拉门、椽子等韩国传统建筑元素。峰会场馆位于庆州HWABAEK国际会议中心(Hwabaek International Convention Center，HICO)，内部设有贵宾室、双边会议厅、同声传译室等。正在兴建中的国际媒体中心将配备广播中心、记者室、新闻发布厅等。庆州世博园内的展览馆兴建速度最快，完工率已达90%，该场馆将被打造为宣传二次电池、能源、半导体、汽车、生物等产业的空间。庆尚北道道知事李喆雨表示，此次APEC峰会是万众瞩目的国际盛会，安全是重中之重。他强调，为了防范风水灾害、地震、人群聚集等各种风险因素，将构筑完善的安全机制。