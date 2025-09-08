李在明总统将于11日举行就任百日记者会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：李在明总统将于11日举行就任后的第二次记者会，外界高度关注他将在会上就国内外诸多热点问题释放何种信息。11日正值李在明总统就任100天，当天将以“为恢复的百日，为未来的增长”为主题，举行约90分钟的记者会。李在明在就任第30天的7月3日举行了首次记者会，此次是时隔70天再度召开。在历届韩国总统中，就任百日即举行第二次记者会尚属首次。总统室介绍称，这体现了总统致力于加强与民沟通的意志。首次记者会主要介绍了在无交接委员会情况下成立的李在明政府的国政运营方向，而第二次记者会预计将阐述更加具体的政策蓝图。首先，李在明将介绍过去100天以“复苏与增长”为中心推进的民生、经济复苏政策,以及未来增长战略。此外，还将安排记者提问环节，探讨国内外热点问题。届时是否会提及韩美当局的具体谈判进展情况和条件，以及今后推进的制度改进方向，备受关注。上月韩美首脑会谈的后续举措也将引起关注，包括韩美关税协议的后续谈判、李在明本人提到的“驻韩美军未来型战略化”等安保相关谈判。“韩美日”对抗“北中俄”的格局正在形成，包括北韩核问题在内的韩半岛安全构想也将成为记者会的重点话题。同时，检察改革作为李在明政府的核心改革任务之一，也有望成为会上的热点话题。对于执政党内长期存在争议的“股票转让所得税大股东征收标准”，李在明或将通过记者会作出最终表态。李在明与朝野党首会晤后，朝野围绕特检法和司法改革案的激烈对峙仍在持续，能否推动朝野合作也或将成为问答环节的重要内容。