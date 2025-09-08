8月份韩国就业者同比增加16.6万人

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国上月就业人数增加16万余人，连续三个月保持10万人的增长势头。统计厅在10日发布的2025年8月就业动态报告显示，上月15岁以上就业人数为2896.7万人，较去年同期增加16.6万人。雇佣率为63.6%，同比增加0.1个百分点。从年龄段来看，60至69岁年龄段和30至39岁年龄段就业者有所增加，但15至29岁的青年就业者同比减少了21.9万人。40至49岁和50至59岁年龄段人群也分别同比减少了7.3万人和3.8万人。在雇佣率方面，青年就业率同比出现1.6%的负增长，连续16个月呈下降趋势。从各行业来看，保健业和社会福利服务业增加30.4万人；教育服务业和房地产业分别增加4.8万人和4万人；建筑业和制造业的就业率持续低迷。上月15至29岁青年雇佣率为45.1%，同比减少1.6%，自6月以来连续三个月保持在45%左右。上月非经济活动人口为1622万人，同比增加9000人，增幅约为0.1%。其中“休息”人口为264万名，增加了7.3万名(2.9%)，30至39岁人口为32.8万名，创8月份以来的最高纪录。韩国统计厅社会统计局局长孔美淑表示，30至39岁年龄段人群的育儿、家务劳动人数正在减少，其比例正在转向“休息”人口。结婚和生育被推迟是造成这一现象的原因之一。