李在明举办就职百日以来第二次媒体见面会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明11日举办了就职百日以来的第二次记者会。李在明评价称，过去的100天是修复民生经济、恢复正常外交的时间。他表示，总统的一小时承载着5200万人的时间价值。为了修复被破坏的民主主义、外交安全及民生经济，虽然身体非常疲劳，但想到日日承受痛苦的国民，就能鼓起干劲。概括而言，过去的100天可称为修复与正常化的时期。李在明还表示，剩余的4年9个月将成为“飞跃与发展”的时期。他承诺，将构筑根基扎实的社会，推动实现团结的政治局面。在随后的提问环节，李在明表示，没有必要执着于加强股票转让税大股东标准，将把该问题交由国会讨论，出台以提振股市为方向的政策。李在明还就在美劳动者释放时间推迟一事解释称，美方坚持在其境内护送时必须佩戴手铐，但韩方坚决反对，双方博弈过程中出现小插曲，致使原计划被推迟。李在明表示，包机将于12日凌晨1时许飞赴美国，下午返回首尔。乘坐包机的韩国国民总计316人，其中男性306人、女性10人，加上14名外籍公民，总计330人。李在明还表示，目前正为解决签证问题与美方谈判，若问题得不到解决，韩国企业在对美直接投资时必然会犹豫不决。此外，朝野未能就修改《特检法》修正案达成一致，对此，李在明表示，虽然事先并不清楚双方在哪些部分存在分歧，但他不希望修改修正案。协同治理是接受合理要求，而非妥协求和。查明内乱真相不属于可妥协的部分。