韩国共同民主党党首郑清来会见中国驻韩大使戴兵

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党首郑清来会见中国驻韩国大使戴兵。郑清来邀请中国国家主席习近平出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。郑清来11日上午在国会会见戴兵时表示，下月将在庆州举行的APEC领导人非正式会议是夯实亚太合作基础、实现东北亚和平与亚太共同繁荣的宝贵机会。若习近平主席能够到访韩国，两国元首面对面沟通，将成为韩中关系发展的重大机遇。郑清来还表示，韩中两国是在数千年交流中建立了深厚友谊，作为战略合作伙伴，两国互信关系为东北亚的和平稳定作出了贡献，希望两国关系能够进一步成熟发展。郑清来指出，当前国际社会上利己主义盛行，衷心希望习近平主席提出的人类文明共同体和多边贸易主义精神能够实现。韩中两国保持着稳定的贸易关系，希望未来出口能够进一步活跃。郑清来还指出，李在明总统批评首尔明洞中国驻韩国大使馆前的集会属于寻衅滋事、妨碍公务。韩国对集会和示威较为宽容，但总统仍予以严正指出，显示出韩中关系的重要性。戴兵表示，从韩方对中韩关系的高度评价中感受到深厚情谊，对此表示高度赞赏。他还表示，李在明总统就职后与习近平主席进行了友好通话，中方对此倍感高兴。戴兵强调，APEC会议将在韩国举行，中方将予以全力支持。期待在双方的共同努力下，中韩战略伙伴关系迈向更高水平。