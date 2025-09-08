墨西哥拟对未签订自贸协定国家征收关税 将影响韩国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：墨西哥政府决定对未签订自贸协定的国家征收进口关税以保护本国产业，韩国产品或将受到影响。墨西哥是韩国在中南美地区的最大贸易伙伴。根据墨西哥政府当地时间10日在网上公开的经济部部长讲话速记稿和政策说明资料，墨西哥政府将在17个国家经济发展战略领域中选定1463种产品，在不违反世贸组织规定的范围内分级征收最高水平关税。17个战略领域包括汽车及零部件、钢铝、塑料、家电、纺织品、家具等。墨西哥政府表示，上述领域1463种商品关税率将由现行的0%-35%上调至最高50%。据当地有关部门估算，此次措施将影响到该国约8.6%的进口产品，按金额计算为520亿美元。墨西哥政府尤其指出，为确保汽车产业的竞争力，将对进口轻型车征收50%关税。关税征收对象为未与墨西哥签订自贸协定的国家。根据墨西哥经济部官网，与墨西哥签订自贸协定的国家为美国、加拿大、欧盟、日本、智利、巴拿马、乌拉圭等。这意味着韩国也有可能在关税征收之列。以2024年为准，墨西哥是韩国在中南美地区的最大贸易伙伴。当地分析指出，受此次关税影响较大的国家有韩国、中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、泰国、土耳其等。韩国与墨西哥于2000年签订了最基本的贸易框架《投资保护协定》，但该协定无法提供关税豁免保护。两国于2006年启动了自贸协定谈判，不过目前已陷入胶着状态。有分析指出，目前特朗普政府正在撼动《美墨加三国协议》（USMCA）的框架，墨西哥此举主要是针对中国。《华尔街日报》等美国媒体此前报道称，特朗普政府正向墨西哥政府施压，要求其限制与中国的贸易关系。部分媒体还指出，这其中包括了限制中国把墨西哥作为转口贸易途径的措施。