李在明施政支持率为66% 负面评价为29%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国总统李在明就任100天之际，KBS进行的一项民意调查结果显示，66%的受访者对李在明的施政表示肯定，持负面看法的受访者仅为29%，正面评价高出负面评价一倍以上。给予正面评价的理由中，“经济和民生政策”占比最高，达48%。其次依次为“与国民及媒体的沟通”、 “外交和贸易政策”、 “内阁人事”和“与在野党的关系”，分别占比27%、12%、4%和3%。给予负面评价的理由中，“韩美日关系等外交和贸易政策”占比最高，达33%。其次依次为“经济和民生政策”、“与在野党的关系”和“内阁人事”，分别占比25%、11%和9%。在应对韩美关税谈判等外交与经贸事务方面，58%的受访者表示肯定，33%表示否定。在应对北韩导弹发射与核试验等问题上，48%的受访者持肯定态度，35%表示否定。此外，对于停止对北韩扩音器广播等缓和紧张局势的举措，64%的受访者认为是“正确的举措”，30%认为是“错误的举措”，正面评价高出负面评价一倍以上。在政党支持率方面，共同民主党支持率最高，达48%；国民力量党支持率仅为21%。此外，21%的受访者表示，无支持政党。本次调查由KBS委托韩国调研（Hankook Research）于本月8日至10日面向韩国全国1000名18周岁以上成人实施，调查方法为电话询问，置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会网站和KBS官网。