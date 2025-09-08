韩美启动签证制度改善工作组 商讨新设短期工作签证

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国移民局大规模拘押韩国公民事件几经波折后，终于在11日以“自愿离境”方式告一段落。各界正在关注如何改善制度以防止类似事件再次发生。韩美两国一致认为，有必要改善此次韩国公民被拘事件暴露的签证问题，并计划就短期派遣赴美建厂人员的签证问题正式展开磋商。韩美外交当局原则上同意成立工作组，以加快磋商进度。为此，韩国外交部和美国驻韩大使馆已于前日进行了工作磋商。预计两国将重点讨论明确短期商用B-1签证适用范围、为韩国专业人才短期出差新设签证，以及确保韩国人在外国专业人士H-1B签证中的配额等问题。扩大韩国人在美工作和就业签证是长期存在但尚未解决的议题。有评价认为，此次韩国公民被拘事件为双方加快讨论新设签证问题提供了契机。韩国外交部长官赵显当地时间10日与美国国务卿马尔科·鲁比奥进行会晤，赵显提议设立新的签证类别，以解决韩国专业人士赴美问题。赵显表示，双方已商定由美国国务院和韩国外交部成立工作组，就设立新签证问题迅速展开磋商。随着对美投资的扩大，很多派遣人员在美国停留数月进行建厂和人员培训等工作，但目前尚无适用于上述人员的签证，因此必须就新增签证问题进行磋商。美方也认为，为了确保对美投资顺利进行，有必要重整签证制度，并将以此次事件为契机，就签证改善问题进行讨论。白宫国家安全部助理兼副总统国家安全顾问安迪·贝克在会见访美的韩国外长赵显时提到了改善签证问题的必要性。贝克表示，特朗普政府进行的大规模对美投资正在成为现实，但目前的签证制度未能支持这一进程。此次事件成为解决问题的重要契机，必须积极推进韩美磋商的后续措施。