韩政府公布第二轮民生恢复消费券发放计划

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府将自本月22日起发放第二轮民生恢复消费券。在此之前，政府公布了收入下游90%人群的选定标准。首先，政府将根据财产税课税标准，将高收入人群排除在发放对象之外，随后以缴纳的健康保险费为基准筛选出90%的人群。政府12日在政府首尔办公大楼举行相关部门联合新闻发布会，公布了第一轮民生恢复消费券的发放经过和第二轮发放计划。为选定第二轮消费券发放对象，即收入下游90%人群，首先将高收入人群排除在外。如果家庭成员的2024年财产税课税标准总额超过12亿韩元，或金融收入总额超过2000万韩元，则该家庭的所有成员都将被排除在发放对象之外。政府将从9月22日至10月31日发放民生恢复消费券，每人可领取10万韩元。和第一轮申请时一样，可任选信用卡、借记卡、地区爱心商品券或预付卡。第一轮和第二轮消费券的使用期限均为11月30日，到期未使用的金额将自动作废。行政安全部还将运营“国民秘书通知服务”，以方便申请。国民可通过NAVER APP、KakaoTalk或Toss进行申请，并提前收到是否符合条件、申请期限、方式和使用期限的通知。据统计，截至9月11日（周四）24时，第一轮民生恢复消费券的申请人数达到5005万余人，占全部发放对象的98.9%，发放金额达9.0634万亿韩元。行政安全部长官尹昊重表示，希望通过第二轮消费券的发放，使内需复苏的氛围进一步扩散。政府将全程严密监控，确保不给国民带来不便。