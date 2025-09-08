现代汽车CEO穆诺兹：美国非法移民打击行动将导致工厂建设延迟2至3个月

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：彭博社和路透社当地时间11日报道称，现代汽车公司总裁兼首席执行官何塞·穆诺兹表示，由于美国移民局对现代汽车集团-LG能源解决方案合资电池厂的建设现场进行非法移民打击行动，预计工厂建设将至少延迟2至3个月。穆诺兹当天在底特律参加汽车活动并接受媒体采访时表示，此次事件将导致工厂建设至少推迟2至3个月，现在所有人都希望返回韩国。他表示，必须设法填补这些职位，而大部分雇佣候选人目前不在美国。据美国媒体报道，这是美国移民局对该工厂进行突击搜查以来，穆诺兹首次公开发表相关言论。穆诺兹表示，最初听到消息时感到十分惊讶，立即查看被拘人员中是否包括现代汽车员工，但发现被拘人员主要是LG合作公司员工。穆诺兹指出，工厂建设过程中需要专业人才，许多技术和设备在美国无法获得。他还表示，由于新工厂建设和开工延迟，现代汽车计划继续从位于佐治亚州科默斯的SK On工厂采购电池。彭博社还报道了现代汽车集团会长郑义宣就此事发表的讲话。郑义宣当天在汽车新闻大会上表示，他对此次事件深感担忧，但很高兴所有人都能平安回国。他还指出，韩美两国政府正在密切合作，签证规定非常复杂，希望双方能够共同努力，建立更完善的制度。