316名获释韩国公民乘包机飞抵仁川机场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：被美国移民局拘留在佐治亚州的330名员工12日下午抵达仁川国际机场。据航空业界消息，大韩航空包机KE9036于当地时间11日上午11点38分从哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场起飞，并于下午3点23分在仁川国际机场降落。该航班共载有330名被拘留员工，其中包括316名韩国人（不含选择留在美国的1人）和14名外国人（10名中国人、3名日本人和1名印度尼西亚人）。该航班上还包括赴美协助处理事务的外交部第一次官朴润柱、LG能源解决方案代表金东明，以及政府、企业相关人士和医务人员21人，机上乘客总数为351人。获释的韩国公民在被捕和拘留的8天后终于回国。他们办理入境手续后，在仁川机场第二航站楼出境大厅与亲友会面。当地时间4日，美国移民与海关执法局等机构对位于美国佐治亚州的现代汽车与LG能源解决方案的电池合资工厂建设现场进行了突击搜查。美国执法部门从现场带走了475人，其中包括300余名韩国籍工作人员。美方表示，这些人员非法入境美国或违反滞留资格非法工作。韩国外交部长官赵显10日在白宫与美国国务卿马尔科·鲁比奥会面，要求确保获释人员能够再次入境美国。鲁比奥回应称，特朗普总统已指示美方迅速协商并采取措施，以尽可能满足韩方要求。