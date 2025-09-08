金与正：美日韩耀武扬威必将反噬其身

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：旨在遏制并应对北韩威胁的韩美“钉锤”（iron mace）核力量与常规战力一体化兵棋推演、韩美日“自由之刃”（Freedom Edge）多域联合军演将于本月15日至19日举行，北韩谴责联演是“鲁莽的秀肌肉行为”。北韩劳动部副部长金与正14日在朝中社发表谈话威胁称，美日韩在朝鲜民主主义人民共和国周边地区鲁莽的“秀肌肉”行为必将反噬其身。谈话还称，我方已提醒过，美韩炮制的“朝鲜半岛核遏制与核作战方针”是极为危险的“构想”。若现执政者是经过深思熟虑后赞同并实施前执政者的危险“构想”，我方将把这种行为视作“继承”对抗政策的表现。这番言论表现出了北韩对李在明和特朗普在积极表明对北对话意愿的同时继续实施联合军演的不满。此外，北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天发表谈话称，联合军演是露骨的核战争预演，是最全面、最具攻击性的侵略战争演习。朴正天还称，事实证明，挫败敌对势力的侵略企图、不断储备能够消除军事风险的战略力量，是保障朝鲜民主主义人民共和国安全和维护地区稳定的最佳选择。朴正天威胁称，若敌对势力继续展示军事力量，我方也将采取更加明显且高强度的反制措施。不过二人的谈话内容均只发表在对外媒体朝中社，《劳动新闻》等对内媒体则未予以报道。