汉江水上巴士18日正式投运

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：汉江水上巴士将于18日上午11时正式投入运营。首尔市政府15日表示，环保型水上交通工具“汉江巴士”为期三个月的市民体验试运营结束，本月18日将正式投运。运营初期，工作日和周末的运行时间均为上午11时至晚上9时37分，8辆水巴每天往返14个航次，发船间隔为1小时至1小时30分钟。下月10日秋夕假期结束后首日起，包括通勤高峰期快船线路（每15分钟发船）在内的所有线路，工作日每天往返30个航次，运行时间为上午7时至晚上10时；周末运行时间为上午9时30分起至晚上10时30分。10月底起将新投入4辆水巴，总计达到12辆，每天往返48个航次。票价为每次3000韩元，使用附加充值5000韩元的气候同行交通卡则不限搭乘次数。水上巴士也可享受公共交通换乘优惠。需要注意的是，购票不支持现金支付。首尔市政府表示，为方便乘客，在码头周边地区新设了公交车站和公交路线。麻谷码头附近新增1条公交路线，望远、狎鸥亭、蚕室码头各新增2条公交路线。此外，所有码头均设置了首尔市共享单车租赁点，麻谷、蚕室、狎鸥亭码头与附近地铁站之间还将运营免费摆渡巴士。首尔市计划于17日在汝矣岛码头举行开通仪式。