美国副国务卿就韩国工人被拘事件表示遗憾

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国副国务卿就在美韩国工人被拘事件表示遗憾，并承诺将防止此类事件再次发生。这是事件发生后美国高层首次作出类似表态。韩国外交部表示，该部门第一次官朴润柱14日在首尔办公大楼与美国常务副国务卿克里斯托弗·兰道举行副外长会谈。兰道对此次事件深表遗憾，并提议以此次事件为契机改善相关制度、加强双边关系。兰道表示，特朗普总统高度关注该问题，已返韩人员再次入境美国时不会受到任何不利影响，美方今后将努力防止类似事件再次发生。兰道还表示，美方深切认识到韩国企业的对美投资活动为美国经济和制造业复兴所作出的巨大贡献，将从制度上为韩企对美投资提供保障，并愿意迅速展开工作磋商，确保韩国劳动者能够取得与其贡献相称的签证。朴润柱指出，韩国企业员工在美国拘留中心遭遇了不当待遇，涉事员工及韩国国民均受到了严重冲击，对此感到遗憾。朴润柱强烈要求，为消除韩国国民的不安情绪，美方应采取实质性措施，改善制度并防止类似事件再次发生。朴润柱表示，兰道副国务卿此行及时，不仅可展开对后续措施的讨论，也展现出韩美关系的牢固。朴润柱提议，两国应加快履行建立韩国外交部与美国国务院工作小组讨论设立韩国专项签证等各类解决方案、设立签证咨询窗口等各项后续措施。外交部长官赵显在会谈前会见兰道时表示，希望兰道能够全力推进后续措施，确保此次事件成为推动两国互赢的契机。此外，双方在会谈中讨论了下月庆州APEC领导人非正式会议等韩美高层外交行程，并就在韩美首脑在会谈中讨论的造船、核电、尖端科技等领域深化合作达成共识。兰道还就北韩问题表示，充分理解韩国的对北政策，今后愿意继续展开紧密合作。另据韩国战争纪念服务协会消息，兰道当天下午参观了位于龙山区的战争纪念馆。兰道表示，战争纪念馆展现了鲜血结成的韩美关系，任何人都无法破坏这种关系。