韩通商交涉本部长抵美：两国谈判激烈 将尽快推动下调汽车关税

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美两国间贸易谈判结束，但迟迟未签署最终生效案。为此，通商交涉本部长吕翰九抵达美国展开谈判。吕翰九表示，细节决定成败，正围绕具体内容与美方进行激烈谈判。此行期间，他将与美国贸易代表等主要官员会晤，展开全方位磋商。预计双方将重点讨论存在分歧的3500亿美元对美投资执行方式，以及汽车等特定产品关税问题。尤其值得关注的是，日本产汽车16日起适用下调后的关税税率，这可能导致韩国产汽车在美国市场的竞争力下降。吕翰九还就佐治亚州韩国工人被拘事件表示，将强烈要求美国保障韩国企业的利益，并有可能以此作为谈判筹码。此外，吕翰九就两国在工作层面上迟迟无法缩小意见分歧的情况表示，比起时间，国家利益更加重要。根据美国政府的要求，韩国政府承诺的3500亿美元对美投资金额的用途将由美方决定，且所产生利益的90%归美方所有。美方还表示，韩国必须像日本一样接受上述条件，否则将把对等关税重新上调至25%。但韩国政府认为，按照这种方式投资有可能一无所获，从现实角度来讲不可行。美国国内也有部分意见认为美国政府的要求过于苛刻。美国左派智库的专家分析称，即使对等关税上调至25%，韩国出口的降幅也仅约125亿美元，远低于3500亿美元的对美投资规模。由于存在要求谨慎谈判的呼声，不排除谈判长期化的可能性。韩国政府表示，将综合考虑磋商所需时间等各方面因素，寻求达成最优共识点。