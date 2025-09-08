美国16日起下调日本产汽车关税至15% 韩国：努力争取中

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：根据美国《联邦公报》，日本产汽车及零部件即日起适用15%的关税税率。此前，日本产汽车被征收27.5%的关税。与此形成对比的是，出口至美国的韩国产汽车及零部件仍适用25%的关税税率。美国总统特朗普依据《贸易扩展法》第232条款，从今年4月3日起对汽车征收25%关税，5月3日起对汽车零部件征收25%关税。今年7月，韩国和日本分别与美国达成大框架贸易协议，美国同意将两国的汽车及零部件关税税率下调至15%。但由于在协议细节上存在意见分歧，美国并未立即下调关税。直到日本接受美国的要求后，特朗普才于本月4日签署了履行美日贸易协议的行政命令。韩国也致力于推动下调汽车关税。然而由于日本已接受有利于美国的协议，美国持续向韩国施压，要求韩国接受相同条件，令谈判举步维艰。根据美国政府的要求，韩国政府承诺的3500亿美元对美投资金额的用途将由美方决定，且所产生利益的90%归美方所有。美方还表示，韩国必须像日本一样接受上述条件，否则将把对等关税重新上调至25%。但韩国政府认为，按照这种方式投资有可能一无所获，从现实角度来讲不可行。美国国内也有部分意见认为美国政府的要求过于苛刻。美国左派智库的专家分析称，即使对等关税上调至25%，韩国出口的降幅也仅约125亿美元，远低于3500亿美元的对美投资规模。面对这种情况，16日抵达美国的韩国通商交涉本部长吕翰九表示，细节决定成败，正围绕细节与美方展开激烈谈判。吕翰九指出，当务之急是最大程度上争取符合国家利益的谈判结果。最重要的是，如何才能让3500亿美元的对美投资为韩方带来最有利的结果。吕翰九还表示，正致力于尽快将汽车关税下调至15%。吕翰九最快将于16日与美国贸易代表格里尔会晤。