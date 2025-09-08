李在明：均衡发展不是选择而是国运

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明16日表示，如今推动持续增长与发展的国家均衡发展已不是选择，而是国运，全国必须共享发展机会。李在明在政府成立后首次在政府世宗办公大楼主持的国务会议上表示，韩国的最大课题为可持续发展。为此，最重要的基础是均衡发展。李在明指出，过去韩国采取了将有限资源集中投资于某一地区的不均衡增长战略，从而形成了首都圈“一级体制”。虽然这是高效的机制，但如今其局限性已经显现。按照现行模式，首都圈会过度拥挤，而地方则会逐渐消失。为此，政府提出了“五极三特”战略：即政府将扶持包括地方在内的五个发展中心，同时发展江原、全北、济州三大特别自治道。李在明强调，必须加快推进这一战略。李在明再次承诺，将建成“行政首都世宗”，这是均衡发展的基础，政府将确保世宗政府办公楼和世宗议事堂建设顺利推进。李在明表示，本周是“青年周”，根据8月的雇佣动向，尽管整体就业率达到历史新高，但青年就业人数已连续16个月减少，下半年青年就业市场前景也不容乐观。李在明敦促有关部门认真落实扩大青年就业的政策项目。李在明呼吁企业参与青年就业问题的解决。他引用俗语：“为了培养一个孩子，需要整村的努力”，强调不仅政府，企业也应共同努力。通过团队合作，企业与政府齐心协力应对贸易挑战的精神，也应延伸到青年就业问题上。李在明还补充称，希望通过创造青年新的工作岗位，开启青年、国家、企业共赢的经济增长新局面。