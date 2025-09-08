韩外交部：将调查韩国员工被美方扣押事件

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道： 韩国外交部表示，将对韩国公民在被美国移民部门逮捕时可能出现的人权侵犯问题展开调查，必要时将向美方提出质疑。外交部人士15日在与记者见面时表示，韩方将确认韩国公民在被押送至拘留所期间是否发生人权侵犯行为。首先将听取涉事企业方面掌握的情况，如有必要，政府也将直接听取当事人意见。这位人士表示，韩美两国一致认为，这起事件的根本原因出自结构性问题。为了将此事转祸为福，韩方将记录与此相关的各种案例，并将利用各种机会向美方提出质疑。在美国当地进行领事会见的过程中，并未获得侵犯人权的相关陈述。由于每次需会见50人，只能重点听取紧急事项，当事人没有足够时间充分表达各自的不便。这位人士还表示，执行逮捕的美国移民海关执法局（ICE） 在进行正式关押程序之前，因韩方的强烈抗议而先行安排了领事接见，从而使在押人员得以进行对外通话并获得药品等基本支持。韩方提议由美国移民海关执法局亚特兰大支局和韩国驻亚特兰大总领事馆之间建立一种协议机制，就防止今后发生类似事件展开协商，美国移民海关执法局方面给予了肯定答复。此外，韩美两国已达成协议，被遣返的人员所持有的B-1签证（短期商务签证）不会因此次拘捕和遣返而失效。韩国另一位官员透露，为解决作为此次事态的根本原因——美国签证问题，韩美两国正在推动成立签证工作小组，通过韩国外交部和驻韩美国大使馆渠道进行工作协商。