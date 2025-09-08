进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

政治

韩美日举行多域演习“自由之刃” 美国航母缺席

Write: 2025-09-16 14:44:33Update: 2025-09-16 16:47:22

韩美日举行多域演习“自由之刃” 美国航母缺席

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据悉，美国海军航空母舰将不参加本月15日至19日在韩半岛近海举行的韩美日多域演习“2025年自由之刃”。
 
美国航母曾参加去年实施的第一和第二次“自由之刃”演习，但此次第三次演习缺席，其原因备受关注。
 
据韩国军方16日透露，韩美日从前一日开始在济州东南方向公海上进行了三国舰艇及战机参加的海上导弹防御、反潜作战、防空演习、反海盗和网络防御等演习。
 
据悉，韩美日宙斯盾驱逐舰和护卫舰、战斗机、巡逻机、预警机、空中加油机、直升机等参加了演习。
 
“自由之刃”旨在加强韩美日安全合作，于去年6月27日至29日在韩半岛附近首次实施，并于同年11月13日至15日进行了第二次演习。
 
此前，韩美日曾在海上或空中举行过搜救、导弹预警、战略轰炸机护卫等一次性三边军事演习，但举行多域例行演习“自由之刃”尚属首次。
 
“自由之刃”演习在今年1月美国唐纳德·特朗普政府成立后即告中断，此次是时隔10个月重启。但与前两次不同的是，美国航母并未参与第三次演习。

此前，美军印太司令部4日发布第三次“自由之刃”演习计划时表示，三国的持续合作明确展现了应对共同威胁、维护切身利益的坚定意志与力量，并通过加强第一岛链内的战斗力，提高在亚太地区的威慑力。
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >