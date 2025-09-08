韩国对美国汽车出口同比减少15%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受美国关税影响，上月韩国对美汽车出口额连续6个月同比减少。韩国产业通商资源部16日发布的《2025年8月汽车产业动向》显示，上月对美汽车出口额为20.97亿美元，同比减少15.2%，环比减少10%。韩国对汽车最大市场美国的出口连续6个月呈减少势头。据分析，这是受美国特朗普政府从今年4月开始征收25%汽车关税的影响。不过，韩国汽车出口总额同比增长8.6%，达到55亿美元，创下8月份的最高纪录。在对美出口减少的情况下，对欧洲地区的电动汽车出口大幅增长，推动了整体汽车出口的增加。环保汽车出口同比增加26%，达6.9万余辆，连续8个月增加。其中，电动汽车出口猛增78%，达2.25万余辆，自6月份时隔16个月恢复增长以来，继续保持增长势头。混合动力车出口增加11%，达4.3万辆，引领了增长势头。上月国内汽车销量为13.9万辆，同比增加8.3%。尤其是电动汽车在韩国国内的销量持续保持强劲势头，今年1月至8月累计销量为14.1万辆，接近去年全年销量。单月国内汽车产量随着出口量和内需销量的共同增加，同比增加7.1%，达32.1万辆，这是自2013年以来8月份呈现的最高产量。