今年在韩国发生的人民币伪造案例激增

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据调查，今年韩国国内有关人民币伪造的案例激增。据韩国国会企划财政委员会所属的国民力量朴成训议员室16日从韩国银行收到的资料显示，截至6月底，今年韩国国内银行向韩国银行举报的伪造或变造人民币总额达 800美元，已超过去年全年 700美元 的水平。每年举报的伪造、变造的人民币金额2021年为1000美元、2022年900美元、2023年800美元、2024年为700美元，每年呈现减少趋势，而今年1月至6月则增至800美元，举报的伪钞数量也呈现出类似的趋势。其中，2021年为79张、2022年78张、2023年77张、2024年73张等，出现缓慢减少的势头，而今年1至6月为68张，半年期间已接近去年全年的举报总张数。这与今年1月至6月外币伪造、变造举报的3.83万美元总额形成鲜明对比，这一规模不及去年全年举报额（8.78万美元）的一半。其中，伪造和变造的美元举报额为3.73万美元，占据多数，这相当于去年举报额（6.1万美元）的六成左右。据推测，今年唯有人民币伪造、变造案例增加，与访问韩国的中国游客增加不无关系。据韩国旅游发展局数据实验室统计，截至6月底，今年访韩的中国游客约达252.7万人次，同比（221.9万多人次）增加约14%。中国游客增加也被认为是近期服务业收支中旅游收支表现强劲的原因之一。但韩国银行认为 ，难以掌握具体原因。