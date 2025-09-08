釜山国际电影节17日开幕 首次设立官方竞赛单元及釜山奖

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚洲规模最大的电影节——釜山国际电影节将迎来第30届，并于本月17日下午6时在釜山电影殿堂露天剧场举行开幕式。此后10天，丰富多彩的活动将在电影殿堂、釜山新世界Centum City、南浦洞等釜山各地展开。本届电影节将展映来自64个国家的241部官方邀请作品、87部“Community BIFF”和32部“BIFFEverywhere”作品。官方邀请作品比去年增加17部，其中全球首映影片为90部。值得一提的是，今年第30届电影节自创办以来首次设立官方竞赛单元。电影节主办方表示，将邀请14部亚洲重点作品参展，为世界电影界带来新的话题。电影节还将新设“釜山奖（Busan Award）”，共设大奖、导演奖、评委特别奖、演员奖和艺术贡献奖五个奖项。朴赞郁导演的热门电影《无可奈何》将作为电影节的开幕片，闭幕片是“釜山奖”大奖获奖作品。“2025年亚洲内容与电影市场”将于20日至23日在釜山会展中心第二展厅及网络平台举办。釜山市长朴亨埈表示，第30届釜山国际电影节，是釜山成长为世界级电影城的历程，也是迈向未来30年的新起点。继电影节之后，釜山还将举行十月庆典、烟花节、国际游戏展（G-STAR）等一连串丰富多彩的秋季庆典活动。