韩国政府发表123项国政课题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府制定了今后5年将要推行的包括“总统4年连任制”在内的123项国政课题。政府在16日由李在明总统主持召开的国务会议上，确定了13日由国政企划委员会提议的“李在明政府国政运营5年规划”。当天确定的123项国政课题的首项内容包括总统4年连任制和决选投票制等。此外，还包括将监查院移交给国会所属、限制总统否决权等。与此同时,检察机关调查与起诉权分离等权力机构改革、总统任期内移交战时作战指挥权、签署南北基本协定、发展成为人工智能三大强国和筹建国民成长基金等新产业、能源转型等也被纳入国政课题。李在明总统在国务会议全体发言中表示，必须把包括主权者意愿的国政课题视为“指南针”,以此打造引领世界的大韩民国。李在明政府以国家利益为中心的务实外交为旗号，以韩美同盟和韩美日合作为基础,确立了巩固与周边四强的关系、致力于解决北韩核问题、推动经济外交的路线。根据16日在国务会议上确定的国政课题，韩国政府计划谋求与美国、日本、中国、俄罗斯四国关系的发展。在韩美关系方面，政府计划将韩美同盟发展为未来型全面战略同盟，超越各领域合作，在全面框架下扩大互利、确保平衡。此外，在韩美同盟的基础上，政府将增进韩美日三国合作。在韩日关系方面，政府将在历史遗留问题上坚持国家的基本立场，为促使日本做出回应而继续努力，并设定了面向未来合作的“双轨”战略基调。在韩中关系方面，政府计划将双边关系发展成为战略合作伙伴关系，争取中国在推动北韩无核化及南北关系改善方面的支持，建立稳定的供应链、增进友好关系，以此实现惠及国民的切实成果。