联大高级别会议下周开幕 李在明23日发表主题演讲

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：联合国大会高级别会议将于下周在纽约联合国总部开幕，各国领导人将齐聚一堂，讨论国际社会议题。据联合国总部消息，联大将于本月23日至29日在纽约联合国大会堂举行一般性辩论，193个成员国的国家领导人将作为代表出席。在联大高级别会议周中，预计加沙地带战争、俄乌战争、非洲苏丹内战等持续不断的国际社会冲突问题将成为关键议题。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯16日在联大高级别会议召开前举行的记者会上指出，巴勒斯坦人民面临饥荒、救援中断、持续不断的强制搬迁和生命威胁风险等严峻考验，这在道德、政治和法律上都是不可接受的。继巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦之后，美国总统唐纳德·特朗普将于23日上午在联大发表主题演讲。韩国总统李在明也将于23日发表主题演讲。此前，韩国总统室发言人姜由桢介绍称，李在明总统将通过演讲分享韩国走向民主主义的历程，并阐述包括韩半岛问题在内的全球议题的愿景和政策。根据一般性辩论演讲者暂定名单，预计北韩副部长级官员将在高级别会议的最后一天29日发表演讲。韩国9月担任联合国安理会的轮值主席国，李在明将于24日以“人工智能与国际和平与安全”为主题主持安理会公开辩论会。