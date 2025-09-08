韩美联合国防协商机制会议下周在首尔举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据消息人士美国当地时间16日透露，韩美联合国防协商机制（KIDD）会议将于下周在首尔举行。该消息人士表示，第26届KIDD会议将于23日至24日在首尔举行。KIDD会议是2011年启动的高层会议，旨在促进韩美之间及时有效的安全磋商。韩美每年轮流举行一至两次，此次会议是自5月举行第26届会议以来，时隔四个多月再次召开，也是唐纳德·特朗普第二任政府成立以来举行的第二次会议。美方将由印太安全事务助理国防部长约翰·诺担任首席代表。韩方一般由国防政策室室长担任首席代表，但目前该职位空缺，预计将由国防部政策企划官尹奉熙（音）代替。预计双方将在会议中讨论通过加强对韩半岛的联合防御态势遏制北韩核导威胁等方案，以及韩美之间的各种国防议题。李在明政府于韩国时间16日公布了国防领域核心国政课题，将“任期内移交战时作战指挥权（作战权）”列为课题之一。预计韩美双方将就目前由美军四星上将、韩美联合司令行使的作战权移交给韩方进行讨论。韩美还将就国防领域的造船及MRO（维护、修理和运营）等防卫产业合作、国防科学技术领域合作，以及特朗普第二任期上台后要求全球盟友增加国防开支的问题进行讨论。